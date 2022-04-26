Жданов: Путину не дадут применить ядерное оружие

Запад может нанести превентивный удар

Олег Жданов считает, что Путину не разрешат применить ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с постоянными угрозами России применить ядерное оружие страны Запада принимают меры, чтобы предотвратить это.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

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Жданов напомнил, что Британия уже делала заявления о том, что они могут нанести ответный удар, недавно подобным образом выразилась Виктория Нуланд.

Военный эксперт также объяснил, почему такие заявления совокупно с другими факторами могут остановить Путина:

"Я думаю, что такие заявления, в принципе, должны частично отрезвить. Особенно тех людей, которые причастны к алгоритму использования этого оружия. Даже если из бункера поступит команда применить его, то я думаю, что разведка будет знать, они все же владеют ситуацией, что там происходит".

Вероятность превентивного удара Запада

Жданов уверен, что на сегодняшний день вся инструментальная разведка направлена на места хранения ядерных зарядов Российской Федерации. Их тоже не так уж много и они все известны. Даже рядовые граждане могут на них посмотреть в картах, ведь Google снял прикрытие всех стратегических объектов на территории Российской Федерации.

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"Поэтому тот же превентивный удар, о котором говорит Великобритания, он может быть нанесен обычным оружием, допустим, по конвою, который будет транспортировать контейнер с ядерным боезарядом к месту его применения. Почему бы и нет, тем более что мы знаем, что такое возможность у стран Запада есть. Те же самолеты, которые используют систему Стелс, они невидимы для российской ПВО. Они могут взлетать туда и обратно, достигнув цели, выполнив задачу, и вернуться абсолютно без потерь".

Жданов считает, что сам Путин вряд ли остановится, учитывая логику его действий, а вот то, что его окружение заинтересовано в том, чтобы "еще немного землю потоптать и на солнышко посмотреть" – это однозначно, говорит эксперт. И именно это может сыграть значительную роль в плане вероятности применения ядерного оружия.

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