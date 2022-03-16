США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд – что в нее входит

Украине будут также поставлены американские БПЛА-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600

Президент США Джо Байден рассказал о помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, которая включает 800 систем ПВО.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения из Белого дома о помощи Украине.

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США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, она включает 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов к ним.

Также Украине будут поставлены американские БПЛА-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600. Они предназначены для поражения как техники, так и пехоты.

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Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в связи с войной РФ против нашей страны. По видеосвязи он рассказал, что "Россия превратила украинское небо в источник смерти", и попросил закрыть небо.

О чем сказал Зеленский:

"Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более прицельно убивать".

"Мы просим ответить на террор. Создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону, условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно терроризировать наши мирные города". Реклама ▪️ "Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся: С-300 и других аналогичных системах".

"Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Все американские компании должны выйти из России. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью".

"Мы предлагаем создать объединение U-24 – United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что необходимо, чтобы сохранить мир".

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