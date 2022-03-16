Новий союз U-24, закрите небо та жорсткі санкції: Зеленський звернувся до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у зв'язку з війною РФ проти нашої країни. По відеозв'язку він розповів, що "Росія перетворила українське небо на джерело смерті", і попросив закрити небо. Також глава держави запропонував створити нове об'єднання країн, щоб негайно зупиняти конфлікти у світі та надавати допомогу тим, хто цього потребує.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Про що сказав Зеленський:
▪️"Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні близько тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб. Вони застосовують дрони, щоб прицільніше вбивати".
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▪️ "Ми просимо відповісти на терор. Створити над Україною гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щоденно тероризувати наші мирні міста".
▪️ "Якщо це дуже багато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо: С-300 та інших аналогічних систем".
▪️ "Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доки російська військова машина не зупиниться. Усі американські компанії мають вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кров'ю".
▪️ "Ми пропонуємо створити об'єднання U-24 – United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу та совість, щоб зупиняти конфлікти негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброя. Якщо потрібно – то санкції. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка. Гроші. Все, що потрібно, щоб зберегти мир".
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