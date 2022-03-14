Сотрудники "Росатома" помогают подрывать боеприпасы на ЗАЭС: "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ

Оператор украинских АЭС опубликовал список россиян, попавших на Запорожскуую АЭС

На ЗАЭС приехали российские инженеры / Фото: Коллаж: Сегодня

На Запорожской АЭС в настоящее время присутствуют 11 представителей "Росатома". Об этом сообщает оператор АЭС Украины "Энергоатом".

"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что "Росатом" тоже участвует в этом терроризме", — говорится в сообщении оператора.

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"Энергоатом" обнародовал список большинства представителей "Росатома", находящихся на площадке ЗАЭС, с комментарием: "Понадобится в Гааге".

Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г. р., Балаковская АЭС

Романенко Олег Евгеньевич 1963 г. р., Балаковская АЭС

Сидоров Максим Петрович 1976 г. р., Балаковская АЭС

Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г. р., концерн "Росэнергоатом"

Убамдаров Александр Владимирович 1978 г. р., Балаковская АЭС

Смелов Виктор Андреевич 1972 г. р., Ростовская АЭС

Куликов Антон Сергеевич 1981 г. р., Билибинская АЭС

Малахов Иван Васильевич 1956 г. р., Ростовская АЭС

По заявлению "Энергоатома", российский концерн таким образом нарушает все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

"Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила россия всей планете?" — говорится в сообщении.

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Ситуация на ЗАЭС

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе – Запорожскую. В результате начался пожар. На данный момент ЗАЭС находится под контролем оккупантов.

"Энергоатом" показал эксклюзивное видео, на котором работники Запорожской атомной электростанции пытались убедить захватчиков прекратить стрельбу по ней, так как это может быть опасно для всего мира.

Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

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14 марта стало известно, что российские военные взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС, у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1.

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