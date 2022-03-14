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Працівники "Росатома" допомагають підривати боєприпаси на ЗАЕС: "Енергоатом" звернувся до МАГАТЕ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 17:15
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Оператор українських АЕС опублікував список росіян, які потрапили на Запорізьку АЕС
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Запорізькій АЕС нині присутні 11 представників "Росатома". Про це повідомляє оператор АЕС України "Енергоатом".

"Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Отже, виходить, що "Росатом" теж бере участь у цьому тероризмі", — йдеться у повідомленні оператора.

"Енергоатом" оприлюднив список більшості представників "Росатома", які перебувають на майданчику ЗАЕС, з коментарем: "Знадобиться в Гаазі".

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  • Магерамов Фауд Алі Хусейн, 1970 р. н., Балаковська АЕС
  • Романенко Олег Євгенович, 1963 р. н., Балаковська АЕС
  • Сидоров Максим Петрович, 1976 р. н., Балаковська АЕС
  • Євдокимов Сергій Юрійович, 1973 р. н., концерн "Росенергоатом"
  • Убамдаров Олександр Володимирович, 1978 р. н., Балаковська АЕС
  • Смєлов Віктор Андрійович, 1972 р. н., Ростовська АЕС
  • Куликов Антон Сергійович, 1981 р. н., Білібінська АЕС
  • Малахов Іван Васильович, 1956 р. н., Ростовська АЕС

За заявою "Енергоатому", російський концерн таким чином порушує всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

"Невже і зараз МАГАТЕ та країни – члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала росія всій планеті?" – йдеться у повідомленні.

Ситуація на ЗАЕС

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС в Європі – Запорізьку. Через це почалася пожежа. Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.

"Енергоатом" показав ексклюзивне відео, на якому працівники Запорізької атомної електростанції намагалися переконати загарбників припинити стрілянину по ній, оскільки це може бути небезпечно для всього світу.

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Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС воєнним злочином.

14 березня стало відомо, що російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС, біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку № 1.

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