Скабеева угрожает Германии за помощь Украине

Российская пропагандистка сделала очередное провокационное заявление

Ольга Скабеева. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева грозится Германии за то, что она помогает Украине.

"Есть ощущение того, что Германия втягивает себя в первую очередь в третью мировую войну? Речь ведь не только про танки, там еще 50 самоходных установок. Россия должна будет действовать, Россия может реагировать, она может реагировать не только военным образом, но еще и экономическим образом. Газовым, что самое страшное для Берлина, пожалуй", – сказала она на своем шоу "60 минут".

Реклама

Помощь Германии

Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Кто помогает Украине оружием