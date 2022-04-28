Скабеева угрожает Германии за помощь Украине

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева грозится Германии за то, что она помогает Украине.
"Есть ощущение того, что Германия втягивает себя в первую очередь в третью мировую войну? Речь ведь не только про танки, там еще 50 самоходных установок. Россия должна будет действовать, Россия может реагировать, она может реагировать не только военным образом, но еще и экономическим образом. Газовым, что самое страшное для Берлина, пожалуй", – сказала она на своем шоу "60 минут".
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Помощь Германии
Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.
Кто помогает Украине оружием
- 19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.
- 18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.
- Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.
- Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.