Скабеєва загрожує Німеччині за допомогу Україні

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва погрожує Німеччині за те, що вона допомагає Україні.
"Є відчуття того, що Німеччина втягує себе в першу чергу в третю світову війну? Адже не тільки про танки, там ще 50 самохідних установок. Росія повинна буде діяти, Росія може реагувати, вона може реагувати не тільки військовим чином, а й економічним. Газовим, що найстрашніше для Берліна, мабуть", – сказала вона на своєму шоу "60 хвилин".
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Допомога Німеччини
Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. За словами віцепрезидента парламенту Вольфганга Кубицького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.
Хто допомагає Україні зброєю
- 19 квітня стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї із резервів Міноборони своєї країни.
- 18 квітня парламент Італії ухвалив практично одноголосно рішення про відправку зброї Україні.
- Днем раніше було заявлено, що до України "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена нашій країні.
- Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. У тому числі Київ попросив зброю.