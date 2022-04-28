Скабеєва загрожує Німеччині за допомогу Україні

Російська пропагандистка зробила чергову провокаційну заяву

Ольга Скабеєва. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва погрожує Німеччині за те, що вона допомагає Україні.

"Є відчуття того, що Німеччина втягує себе в першу чергу в третю світову війну? Адже не тільки про танки, там ще 50 самохідних установок. Росія повинна буде діяти, Росія може реагувати, вона може реагувати не тільки військовим чином, а й економічним. Газовим, що найстрашніше для Берліна, мабуть", – сказала вона на своєму шоу "60 хвилин".

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Допомога Німеччини

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. За словами віцепрезидента парламенту Вольфганга Кубицького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Хто допомагає Україні зброєю