Шольц рассказал, почему РФ напала на Украину

Канцлер Германии предупредил, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая"

Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за крайне империалистических взглядов/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация начала войну против Украины из-за своих империалистических взглядов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Реклама

Подробности

"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами", — считает канцлер.

Он отметил, что агрессивная война РФ против Украины направлена на захват территории.

"Мы не можем и не будем этого принимать", — заверил Шольц.

Канцлер предупредил, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

Перелом в войне с РФ произойдет в начале мая

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в конце апреля — начале мая.

Реклама

Он заявил, что гуманитарная катастрофа, как в Мариуполе или Изюме, долго не будет продолжаться.

"Месяцами она не будет продолжаться. Россияне не удержат территорию эту месяцами. Я думаю, что в конце апреля — начале мая все должно постепенно заканчиваться", — сказал Арестович.

Читайте также