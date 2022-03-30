Шольц рассказал, почему РФ напала на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация начала войну против Украины из-за своих империалистических взглядов.
Об этом пишет Deutsche Welle.
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"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами", — считает канцлер.
Он отметил, что агрессивная война РФ против Украины направлена на захват территории.
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"Мы не можем и не будем этого принимать", — заверил Шольц.
Канцлер предупредил, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".
Перелом в войне с РФ произойдет в начале мая
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в конце апреля — начале мая.
Он заявил, что гуманитарная катастрофа, как в Мариуполе или Изюме, долго не будет продолжаться.
"Месяцами она не будет продолжаться. Россияне не удержат территорию эту месяцами. Я думаю, что в конце апреля — начале мая все должно постепенно заканчиваться", — сказал Арестович.