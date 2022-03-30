Шольц розповів, чому РФ напала на Україну

Канцлер Німеччини попередив, що ситуація "серйозна та вкрай загрозлива"

Шольц заявив, що Росія напала на Україну через вкрай імперіалістичні погляди/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація розпочала війну проти України через свої імперіалістичні погляди.

Про це пише Deutsche Welle.

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"Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись украй імперіалістичними поглядами", — вважає канцлер.

Він зазначив, що агресивна війна РФ проти України спрямована на захоплення території.

"Ми не можемо і не прийматимемо цього", — запевнив Шольц.

Канцлер попередив, що ситуація "серйозна та вкрай загрозлива".

Перелом у війні з РФ відбудеться на початку травня

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться наприкінці квітня — на початку травня.

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Він заявив, що гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі чи Ізюмі, довго не продовжуватиметься.

"Місяцями вона не триватиме. Росіяни не утримають територію цю місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня — на початку травня все має поступово закінчуватися", — сказав Арестович.

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