Шольц розповів, чому РФ напала на Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація розпочала війну проти України через свої імперіалістичні погляди.
Про це пише Deutsche Welle.
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"Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись украй імперіалістичними поглядами", — вважає канцлер.
Він зазначив, що агресивна війна РФ проти України спрямована на захоплення території.
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"Ми не можемо і не прийматимемо цього", — запевнив Шольц.
Канцлер попередив, що ситуація "серйозна та вкрай загрозлива".
Перелом у війні з РФ відбудеться на початку травня
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться наприкінці квітня — на початку травня.
Він заявив, що гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі чи Ізюмі, довго не продовжуватиметься.
"Місяцями вона не триватиме. Росіяни не утримають територію цю місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня — на початку травня все має поступово закінчуватися", — сказав Арестович.