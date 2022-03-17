Семья из пяти человек погибла под бомбежкой в Чернигове

Спасатели достали погибших из-под завалов

Последствия авиаудара в Чернигове / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Чернигове от авиаудара по общежитию погибла семья с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС.

Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из пяти человек. Жертвами стали родители, 12-летняя девочка и 3-летние двойняшки мальчик и девочка.

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