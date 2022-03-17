Семья из пяти человек погибла под бомбежкой в Чернигове

В Чернигове от авиаудара по общежитию погибла семья с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС.
Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из пяти человек. Жертвами стали родители, 12-летняя девочка и 3-летние двойняшки мальчик и девочка.
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Война в Украине 17 марта
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- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевом.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать русское телевидение, чтоб распространять русскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора убегают, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.