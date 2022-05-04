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Съели всех кур и искали "американцев": как село под Запорожьем пережило оккупацию (видео)

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4 мая, 11:04
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После того, как оккупанты покинули село, в нем осталось жить всего 5 человек
Житель села Александр рассказал о том, что делали оккупанты в селе
Житель села Александр рассказал о том, что делали оккупанты в селе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области село Зеленый Гай 17 дней было под оккупацией российских военных. О том, что пришлось пережить за этот период, жители села рассказали Суспільному.

Оккупанты покинули село, но не перестали его обстреливать тяжелой артиллерией. Сегодня здесь проживает всего 5 человек.

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Местный житель Александр рассказал, как питались в селе оккупанты и чем преимущественно занимались.

"Свинину они не хотят, у соседа вот баранов поели, а у нас кур забирали, заходили и брали. Ну они же знают, куда заходит – вот хорошая хата. А так они бегали как кони, бегали-искали, только кого они искали я так и не понял. Мы слышали ночью, что оторвали ворота и побежали. Куда они, что они? Диверсантов искали", – описал ситуацию он.

Оккупанты пугались каждого шороха, поделился Александр.

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"Выбежала собака, а он кричит: "Кто у тебя из дома выскочил?", а я говорю: "Ты что прикалываешься? Ну кого бы я прятал, у меня внучка 6 лет, – рассказал мужчина.

Кроме того, жители отметил, что во время обстрела российскими военными, на местной пасеке погибли пчелы.

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В домах, где жили русские военные, они оставили после себя беспорядок и разрушения. Оккупанты обходили дома, искали, не скрывают ли жители у себя украинских военных, а также мародерили.

По словам жителя села Владимира Петровича, российские оккупанты искали по домам украинских защитников.

"Осетины, кабардинцы, весь сброд. Голодные, оборванные, а плюс еще наш мороз, как ударил – они здесь все как померзли. Они мне говорят: "А чего ты здесь с нами так разговариваешь?", а я им говорю: "Мы вас сюда не звали, не звали, возвращайтесь домой. Их здесь находилось человек 8, ходили и спрашивали где прячутся защитники?", – рассказал он.

Также он поделился, что оккупанты были ужасно грязные, помыться не могли нигде.

"Воды у них не было, переодеться не во что, грязные, как свиньи. Нет, свиньи лучше, а это зараза такая приползла?", – отметил местный житель.

Владимир Петрович также сказал, что российские военные в их селе искали американцев, но не найдя их написали рапорта и поехали домой, так как не выполнили задачу.

"Здесь ко мне комбат их приходит и говорит: "Мои ребята написали рапорты домой ехать, потому что мы думали, что здесь американцы. Командир зенитной батареи ушился и три дня его не было, троих полковников заменили, потому что они не выполняли задачу", – резюмировал он.

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