З'їли всіх курей та шукали "американців": як село під Запоріжжям пережило окупацію (відео)

На Запоріжжі село Зелений Гай 17 днів було під окупацією російських військових. Про те, що довелося за цей період пережити, мешканці села розповіли Суспільному .
Окупанти покинули село, але не перестали його обстрілювати тяжкою артилерією. Сьогодні тут проживає лише 5 осіб.
Місцевий мешканець Олександр розповів, як харчувалися в селі окупанти та чим переважно займалися.
"Свинину вони не хочуть, у сусіда ось баранів поїли, а у нас курей забирали, заходили і брали. Ну вони ж знають, куди заходить – ось гарна хата. А так вони бігали як коні, бігали-шукали, тільки кого вони шукали я так і не зрозумів. Ми чули вночі, що відірвали ворота та побігли. Куди вони, що вони? Диверсантів шукали", – описав ситуацію він.
Окупанти лякалися кожного шереху, поділився Олександр.
"Вибіг собака, а він кричить: "Хто в тебе з дому вискочив?", А я кажу: "Ти що приколюєшся? Ну, кого б я ховав, у мене онука 6 років, – розповів чоловік.
Крім того, жителі відзначили, що під час обстрілу російськими військовими, на місцевій пасіці загинули бджоли.
У будинках, де жили російські військові, вони залишили по собі безлад та руйнування. Окупанти оминали будинки, шукали, чи не приховують жителі у себе українських військових, а також мародерили.
За словами мешканця села Володимира Петровича, російські окупанти шукали по домівках українських захисників.
"Осетини, кабардинці, весь зброд. Голодні, обірвані, а плюс ще наш мороз, як ударив – вони тут усі як померзли. Вони мені кажуть: "А чого ти тут з нами так розмовляєш?", а я їм говорю: "Ми вас сюди не кликали, не кликали, повертайтеся додому. Їх тут знаходилося чоловік 8, ходили і питали, де ховаються захисники?", – розповів він.
Також він розповів про те, що окупанти були дуже брудні, помитися не могли ніде.
"Води у них не було, переодягтися нема в що, брудні, як свині. Ні, свині краще, а це зараза така приповзла?", – зазначив місцевий житель.
Володимир Петрович також зазначив, що російські військові в їхньому селі шукали американців, але не знайшовши їх написали рапорти та поїхали додому, бо не виконали завдання.
"Тут до мене комбат їх приходить і каже: "Мої хлопці написали рапорти додому їхати, бо ми думали, що тут американці. Командир зенітної батареї ушився і три дні його не було, трьох полковників замінили, бо вони не виконували завдання", – резюмував він.