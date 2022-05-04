З'їли всіх курей та шукали "американців": як село під Запоріжжям пережило окупацію (відео)

Після того, як окупанти залишили село, в ньому залишилося жити лише 5 людей.

Мешканець села Олександр розповів про те, що робили окупанти у селі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Запоріжжі село Зелений Гай 17 днів було під окупацією російських військових. Про те, що довелося за цей період пережити, мешканці села розповіли Суспільному .

Окупанти покинули село, але не перестали його обстрілювати тяжкою артилерією. Сьогодні тут проживає лише 5 осіб.

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Місцевий мешканець Олександр розповів, як харчувалися в селі окупанти та чим переважно займалися.

"Свинину вони не хочуть, у сусіда ось баранів поїли, а у нас курей забирали, заходили і брали. Ну вони ж знають, куди заходить – ось гарна хата. А так вони бігали як коні, бігали-шукали, тільки кого вони шукали я так і не зрозумів. Ми чули вночі, що відірвали ворота та побігли. Куди вони, що вони? Диверсантів шукали", – описав ситуацію він.

Окупанти лякалися кожного шереху, поділився Олександр.

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"Вибіг собака, а він кричить: "Хто в тебе з дому вискочив?", А я кажу: "Ти що приколюєшся? Ну, кого б я ховав, у мене онука 6 років, – розповів чоловік.

Крім того, жителі відзначили, що під час обстрілу російськими військовими, на місцевій пасіці загинули бджоли.

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У будинках, де жили російські військові, вони залишили по собі безлад та руйнування. Окупанти оминали будинки, шукали, чи не приховують жителі у себе українських військових, а також мародерили.

За словами мешканця села Володимира Петровича, російські окупанти шукали по домівках українських захисників.

"Осетини, кабардинці, весь зброд. Голодні, обірвані, а плюс ще наш мороз, як ударив – вони тут усі як померзли. Вони мені кажуть: "А чого ти тут з нами так розмовляєш?", а я їм говорю: "Ми вас сюди не кликали, не кликали, повертайтеся додому. Їх тут знаходилося чоловік 8, ходили і питали, де ховаються захисники?", – розповів він.

Також він розповів про те, що окупанти були дуже брудні, помитися не могли ніде.

"Води у них не було, переодягтися нема в що, брудні, як свині. Ні, свині краще, а це зараза така приповзла?", – зазначив місцевий житель.

Володимир Петрович також зазначив, що російські військові в їхньому селі шукали американців, але не знайшовши їх написали рапорти та поїхали додому, бо не виконали завдання.