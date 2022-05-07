Селезнев рассказал, почему военные РФ не убегут с поля боя

Эксперт отметил, что мощная артиллерия вместе с аэроразведкой позволит ВСУ перейти в контрнаступление

Селезнев о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Военный журналист и спикер Генштаба ВСУ 2014-2017 годов Владислав Селезнев рассказал о жесткоком отношении военного руководства РФ к своим солдатам. Бежать с поля боя россияне не могут из-за суровой дисциплины.

Об этом Селезнев рассказал телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Убегать россияне с поля боя вряд ли будут, ведь там строгая дисциплина, и умело работают загранкоманды. Но за счет того, что у нас появится артиллерия 155 калибра, американские пушечные системы класса М777, работающие более мощные, чем российские, мы получим существенную превосходство над врагом", – сказал Селезнев.

По словам эксперта, М777 имеет дальность выстрела более 5 км. Это позволит украинским войскам использовать свою артиллерию, не подпадая под огонь противника.

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В сочетании с беспилотными аппаратами можно мониторить позиции врага в режиме онлайн и проводить аэроразведку.

"Синергия действий украинских артиллеристов и аэроразведчиков, корректирующих огонь артиллерии в режиме онлайн, позволит ВСУ в короткие сроки достигать с минимальным использованием снарядов тех результатов, на которые мы так рассчитываем" , – сказал Селезнев.

Иными словами, новое оружие позволит ВСУ переходить в контрнаступление, не подвергая свои подразделения опасности со стороны российской артиллерии.

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Когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, при каких условиях ВСУ пойдут в контрнаступление: требуется огромное количество оружия. Об этом он сказал телеведущей Марии Скибе в эфире общенационального марафона в эфире YouTube-канала "Украина24".

Контрнаступление возможно при условии накопления огромного количества оружия, сообщил Арестович.

"Нужно несколько бригад перевооруженных, обученных, согласованных. По поставкам это возможно не раньше середины июня".

Арестович уточнил, что пока не сказал бы, что это возможно и добавил, что контрнаступления может и не быть.

По его данным, первое оружие, способное останавливать врага, придет в Украину в конце мая, начале июня.

"А чтобы наступать – это не раньше второй половины июня при наиболее благоприятных условиях".

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