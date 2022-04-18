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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Самая сильная атака во Львов за время войны — подробности с места событий

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 20:41
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В результате вражеского обстрела ракетами погибли четыре человека
Люди рассказали об обстреле Львова
Люди рассказали об обстреле Львова / Фото: Коллаж: Сегодня

Семь человек погибли и 11 ранены в результате вражеского обстрела Львова, произошедшего утром. Это первые жертвы в городе с начала российской войны. Четыре ракеты попали в военные объекты и станцию технического обслуживания автомобилей. Там, собственно, и самые большие масштабы разрушений. Детальнее — в сюжете канала "Украина 24".

Сигналы тревоги во Львове раздались до восьми утра. Через полчаса один за другим прогремели четыре взрыва. СТО работает с 9 утра, и незадолго до авиаудара работники как раз пришли на работу. Там погибли четыре человека. Мария и Анатолий потеряли единственного сына. 26-летний Юрий работал на станции техобслуживания компьютерщиком.

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"Новости, и мы приехали, телефон не отвечал. Потом перезвонили с работы. Очень тяжело. Планировал жениться, а тут мы его хоронить должны. Давно здесь работал? Давно, года 3-4", — рассказали Мария и Анатолий.

Кроме станции техобслуживания, российские оккупанті попали еще в три военных объекта. Ракеты прилетели с Каспийского направления.

"Четыре попадания — три попадания в складские помещения, которые на данный момент не использовались военными, одно попадание по станции обслуживания автомобилей. По СТО вообще варварский удар, абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу, и к сожалению такая трагедия", — рассказал Максим Казицкий, глава Львовской областной военной администрации.

Всего в результате утренних авиаударов по городу погибли семь человек и одиннадцать пострадали. Среди них – трехлетний Мирончик. Месяц назад с мамой убегал от войны в Харькове, а она застала малыша во Львове.

"Разбилось окно, был мощный взрыв, и ему отрубило полпальчика. Стекло. Оно через секунды вылетело все, и соседний дом уже горел", — говорит мама мальчика Ангелина.

"Это травмы, начиная от пяток, заканчивая головой. Очень много пациентов поступило на этот раз собственно, где было поражение головы и головного мозга", — рассказал нейрохирург Андрей Токарский.

Взрывными волнами повредило более 40 автомобилей, в одной из школ и в восьми домах вылетели стекла. Львовянка Валентина как раз выходила из ванной, когда почувствовала мощный взрыв.

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"Как бабахнуло. Я сразу присела, за голову. Тут. Думаю, здесь же стены, знаете. А потом снова, как бабахнуло и стекла полетели. Я так испугалась, что ужас. У меня так вот сердце", — рассказывает женщина.

Это самая масштабная атака кафиров во Львов с начала войны. И первые жертвы среди гражданских в городе. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

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Вертолеты 147
Вертолеты
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Танки 790
Танки
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ББМ 2041
ББМ
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Артиллерия 381
Артиллерия
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Средства ПВО 67
Средства ПВО
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