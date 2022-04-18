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Найсильніша атака на Львів за час війни — подробиці з місця подій

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 20:41
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В результаті ворожого обстрілу ракетами загинуло четверо людей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Семеро людей загинули та 11 поранені внаслідок ворожого обстрілу Львова, який відбувся уранці. Це перші жертви у місті від початку російської війни. Чотири ракети поцілили у військові обєкти та станцію технічного обслуговування автомобілів. Там власне і найбільші масштаби руйнувань. Детальніше — у сюжеті каналу "Україна 24".

Сигнали тривоги у Львові залунали перед восьмою ранку. За пів години по тому один за одним пролунали чотири вибухи. СТО працює з 9-й ранку, і незадовго до авіаудару працівники якраз прийшли на роботу. Там загинули четверо людей. Марія та Анатолій втратили єдиного сина. 26-річний Юрій працював на станції техобслуговування комп'ютерником.

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"Новини, й ми приїхали, телефон не відповідав. Потім передзвонили з роботи. Дуже тяжко. Планував одружуватися, а тут ми його хоронити мусимо. Давно тут працював? Давно, роки 3-4", — розповіли Марія та Анатолій.

Крім станції техобслуговування російські окупанти поцілили ще у три військових об'єкти. Ракети прилетіли з Каспійського напрямку.

"Чотири влучання — три влучання в складські приміщення, які на даний момент не використовувались військовими, одне влучання по станції обслуговування автомобілів. По СТО взагалі варварський удар, абсолютно цивільний обєкт. Зранку люди прийшли на роботу і на жаль така трагедія", — розповів Максим Казицький, голова Львівської обласної військової адміністрації.

Загалом внаслідок ранкових авіаударів по місту загинули семеро людей і одинадцять постраждали. Серед них – трирічний Мирончик. Місяць тому з мамою втікав від війни у Харкові, а вона застала малюка у Львові.

"Розбилося вікно, був потужний вибух, і йому відсікло пів пальчика. Скло. Воно за секунди вилетіло все, і сусідній будинок вже горів", — каже мама хлопчика Ангеліна.

"Це травми, починаючи від п'яток, закінчуючи головою. Дуже багато хворих поступило цього разу власне, де було ураження голови і головного мозку", — розповів нейрохірург Андрій Токарський.

Вибуховими хвилями пошкодило понад 40 автівок, в одній зі шкіл та у восьми будинках повилітали шибки. Львів‘янка пані Валентина якраз виходила з ванної, коли відчула потужний вибух.

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"Як бабахнуло. Я зразу присіла, за голову. Отут. Думаю тут таки стіни, знаєте. А потім знов, як бабахнуло і скла полетіли. Я так злякалася, що жах. В мене так о серце" — розповідає жінка.

Це наймасштабніша атака окупантів на Львів від початку війни. І перші жертви серед цивільних у місті. Троє постраждалих у важкому стані, за їхні життя борються медики.

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