ВСУ освободили ряд населенных пунктов Харьковской области

ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Харьковской области.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
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ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Харьковской области.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
Новость дополняется ...
Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.История подвига
Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.