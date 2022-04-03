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Рядовые армии России получают $22 в месяц за убийство украинцев (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 апреля, 18:40
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Специалисты проанализировали данные некоторых военных
Опубликованы некоторые данные рядовых российской армии
Опубликованы некоторые данные рядовых российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские специалисты проанализировали размер денежного довольствия некоторых российских оккупантов, которые участвовали в военных действиях на территории Украины.

Об этом сообщило издание "ГОРДОН".

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Как отмечается, денежное довольствие некоторых рядовых армии РФ за февраль 2022 года составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.

Данные солдат

Издание опубликовало некоторые данные рядовых российской армии. Среди них:

1. Бызов Дмитрий Сергеевич

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Родился 25 сентября 2002 года, рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 расположена в поселке Калининец Московской области.

Из информации из личного кабинета Дмитрия Бызова становится понятно, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022 года составляет 2229 рублей, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Бызова из сайта mil.ru.
Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Бызова из сайта mil.ru.

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2. Савин Антон Евгеньевич

Родился 13 января 2002 года, рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области.

По данным личного кабинета Антона Савина, его денежном довольствие за февраль 2022 года также составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Антона Савина из сайта mil.ru.
Скриншот данных личного кабинета Антона Савина из сайта mil.ru.

3. Королев Дмитрий Александрович

Родился 4 октября 2002 года, рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 находится в поселке Калининец Московской области.

За февраль 2022 года он также получил 2229 рублей денежного довольствия, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Королева из сайта mil.ru.
Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Королева из сайта mil.ru.

4. Бисембеев Даурен Ризабекович

Родился 16 марта 2003 года, рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Как отмечается, денежное довольствие военного за февраль 2022 года составило 39 065,50 рублей, т.е. $455,57. При этом он получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".

Скриншот данных личного кабинета Даурена Бисембеева из сайта mil.ru.
Скриншот данных личного кабинета Даурена Бисембеева из сайта mil.ru.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не планирует быстро закончить войну в Украине. Войска оккупантов отвели в Киевской и Черниговской областях, чтобы потом перебросить их на Донбасс для наступления.

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