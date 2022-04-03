Рядовые армии России получают $22 в месяц за убийство украинцев (фото)

Специалисты проанализировали данные некоторых военных

Опубликованы некоторые данные рядовых российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские специалисты проанализировали размер денежного довольствия некоторых российских оккупантов, которые участвовали в военных действиях на территории Украины.

Об этом сообщило издание "ГОРДОН".

Реклама

Как отмечается, денежное довольствие некоторых рядовых армии РФ за февраль 2022 года составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.

Данные солдат

Издание опубликовало некоторые данные рядовых российской армии. Среди них:

1. Бызов Дмитрий Сергеевич

Реклама

Родился 25 сентября 2002 года, рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 расположена в поселке Калининец Московской области.

Из информации из личного кабинета Дмитрия Бызова становится понятно, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022 года составляет 2229 рублей, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Бызова из сайта mil.ru.

Реклама

2. Савин Антон Евгеньевич

Родился 13 января 2002 года, рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области.

По данным личного кабинета Антона Савина, его денежном довольствие за февраль 2022 года также составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Антона Савина из сайта mil.ru.

3. Королев Дмитрий Александрович

Родился 4 октября 2002 года, рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 находится в поселке Калининец Московской области.

За февраль 2022 года он также получил 2229 рублей денежного довольствия, т.е. $22,46.

Скриншот данных личного кабинета Дмитрия Королева из сайта mil.ru.

4. Бисембеев Даурен Ризабекович

Родился 16 марта 2003 года, рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Как отмечается, денежное довольствие военного за февраль 2022 года составило 39 065,50 рублей, т.е. $455,57. При этом он получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".

Скриншот данных личного кабинета Даурена Бисембеева из сайта mil.ru.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не планирует быстро закончить войну в Украине. Войска оккупантов отвели в Киевской и Черниговской областях, чтобы потом перебросить их на Донбасс для наступления.

Читайте также: