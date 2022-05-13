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Российский журналист заявил, что Крым скоро вернется в состав Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 мая, 16:56
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Майкл Наки отметил, что военные аналитики в шоке от действий российского командования
Майкл Наки отметил, что мерзкие приемчики российских оккупантов на юге Украины - это прямое наследие КГБ.
Майкл Наки отметил, что мерзкие приемчики российских оккупантов на юге Украины - это прямое наследие КГБ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мерзкие приемчики российских оккупантов на юге Украины – это прямое наследие КГБ. В принципе видно много советских практик, а именно КГБ, в Украине – например, фильтрационные лагеря, в которые украинцы попадают из Мариуполя.

Об этом рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Действия России

По его мнению, нужно понимать, что означает слово "эвакуация":

"Есть российская сторона, которая говорит: "У вас два варианта – либо вы продолжаете находиться в подвале и, возможно, умираете от голода и попавшей шальной ракеты, либо вы эвакуируетесь на территорию России". Третьего они не дают варианта, потому что российская пропаганда часто любит говорить: "А вот мы дали им столько-то коридоров, а они почему-то не хотят".

Майкл Наки отметил, что есть две проблемы: первая, что эти коридоры часто все равно обстреливаются российской стороной, а вторая - что эти коридоры ведут в Россию.

"Те, кто выезжают в Россию, встречаются с фильтрационными лагерями – причем это совершенно другая история. Это лагеря, в которых идет именно фильтрация: смотрят, связан ли человек с ВСУ или нет, какие у него татуировки и пр. Эти лагеря абсолютно бесчеловечны – там буквально построены загоны для людей, они там могут находиться 3 дня в ужасающих условиях. Среди прочего там копаются в их телефонах, унижают и прочее, а затем – либо на территорию РФ, либо в СИЗО, Эта практика и была распространена в Советском Союзе, чтобы посмотреть, не связался ли человек с врагом и пр.".

Кроме этого, блогер заявил, что в Херсоне у России ничего не получится:

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"Я больше скажу: и Крым в скором времени тоже вернется обратно и будет освобожден от захватчиков. Но не будем забегать вперед. История заключается в том, что все это зависит от большого количества факторов. Это зависит, в том числе, от действий России, которая сейчас делает все, чтобы проиграть – это самое поразительное".

Он отметил, что военные аналитики, в том числе зарубежные, были в шоке от двух месяцев войны в Украине и действий российского командования:

"Вот был первый месяц войны – окей, Путин не знал, не был готов, считал, что его будут встречать с цветами, поэтому было настолько безобразное наступление, такие гигантские потери и пр. Прошел месяц, принимается решение об отходе с киевского и черниговского направлений и есть ощущение, что вот, российская армия будет учиться на своих ошибках. Но к нашему с вами всеобщему счастью этого вообще не произошло. Т.е. абсолютно те же вещи, которые были, абсолютно остались. Проблема снабжения, отсутствие координации, связи, полный рассинхрон".

Напомним, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму проходит ярко выраженная милитаризация. Россия готовится проводить новые атаки с территории оккупированного полуострова. К северу Крыма стягивают зенитные установки.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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