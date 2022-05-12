Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны

Военный эксперт рассказал о самой большой проблеме для Украины в будущем

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Если Украина начнет контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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Окончание войны

"Что касается сроков самой войны – к сожалению, я так думаю, что это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и 5, и 6 – особенно активная фаза", – сказал военный эксперт.

Он также назвал самую большую проблему для Украины, которая возникнет в будущем:

"Это Крым. Я считаю, что Генштаб – это единственный орган, который может принять решение о том, каким способом освобождать Крым. Вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам".

По мнению Жданова, в принципе окончание войны должно ознаменоваться выходом Украины на свои границы 1991 года.

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Напомним, Олег Жданов рассказал, почему отстранение президентом России Владимиром Путиным от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова, – это очень хороший признак для Украины.

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