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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов спрогнозировал сроки активной фазы войны

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 мая, 22:38
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Военный эксперт рассказал о самой большой проблеме для Украины в будущем
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев.
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Если Украина начнет контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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Окончание войны

"Что касается сроков самой войны – к сожалению, я так думаю, что это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и 5, и 6 – особенно активная фаза", – сказал военный эксперт.

Он также назвал самую большую проблему для Украины, которая возникнет в будущем:

"Это Крым. Я считаю, что Генштаб – это единственный орган, который может принять решение о том, каким способом освобождать Крым. Вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам".

По мнению Жданова, в принципе окончание войны должно ознаменоваться выходом Украины на свои границы 1991 года.

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Напомним, Олег Жданов рассказал, почему отстранение президентом России Владимиром Путиным от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова, – это очень хороший признак для Украины.

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Герої не вмирають!

Захватил вражеский танк… Алексей Сенюк – главный сержант роты 1-й отдельной танковой бригады. С первых дней войны был среди защитников города-героя Чернигова. Смело принимал бой за боем. В одном из столкновений ему удалось уничтожить два вражеских БМП и захватить танк Т-72. Погиб в результате коварного авиаудара. Герой Украины. Посмертно.

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