Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Російський журналіст заявив, що Крим незабаром повернеться до складу України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 16:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майкл Накі зазначив, що військові аналітики шоковані діями російського командування
Майкл Накі зазначив, що мерзенні прийомчики російських окупантів на півдні України – це пряма спадщина КДБ.
Майкл Накі зазначив, що мерзенні прийомчики російських окупантів на півдні України – це пряма спадщина КДБ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бридкі прийомчики російських окупантів на півдні України – це пряма спадщина КДБ. У принципі видно багато радянських практик, а саме КДБ, в Україні – наприклад, фільтраційні табори, в які українці потрапляють із Маріуполя.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Події Росії

На його думку, потрібно розуміти, що означає слово "евакуація":

"Є російська сторона, яка каже: "У вас два варіанти – або ви продовжуєте перебувати в підвалі і, можливо, помираєте від голоду і шаленої ракети, або ви евакуюєтеся на територію Росії". Третього вони не дають варіанта, тому що російська пропаганда часто любить говорити: "А ось ми дали їм стільки коридорів, а вони чомусь не хочуть".

Майкл Накі зазначив, що є дві проблеми: перша, що ці коридори часто все одно обстрілюються російською стороною, а друга - що ці коридори ведуть до Росії.

"Ті, хто виїжджають до Росії, зустрічаються з фільтраційними таборами – причому це зовсім інша історія. Це табори, в яких йде саме фільтрація: дивляться, чи пов'язана людина з ЗСУ чи ні, які у неї татуювання тощо. Ці табори абсолютно нелюдські – там буквально побудовані загони для людей, вони там можуть перебувати 3 дні в жахливих умовах. Серед іншого, там копаються в їхніх телефонах, принижують і інше, а потім або на територію РФ, або в СІЗО. Ця практика була поширена в Радянському Союзі, щоб подивитися, чи не зв'язалася людина з ворогом та ін.".

Крім цього, блогер заявив, що в Херсоні в Росії нічого не вийде:

Реклама

"Я більше скажу: і Крим незабаром теж повернеться назад і буде звільнений від загарбників. Але не забігатимемо вперед. Історія полягає в тому, що це залежить від великої кількості факторів. Це залежить, зокремай від дій Росії, яка зараз робить все, щоб програти – це найвражаюче".

Він зазначив, що військові аналітики, в тому числі закордонні, були шоковані двома місяцями війни в Україні та діями російського командування:

"Ось був перший місяць війни – окей, Путін не знав, не був готовий, вважав, що його зустрічатимуть із квітами, тому був настільки потворний наступ, такі гігантські втрати та ін. Пройшов місяць, ухвалюється рішення про відхід із київського та чернігівського напрямів і є відчуття, що ось, російська армія буде вчитися на своїх помилках, але до нашого з вами загального щастя цього взагалі не сталося, тобто абсолютно ті ж речі, які були, абсолютно залишилися. Проблема постачання, відсутність координації, зв'язку, повний розсинхрон".

Нагадаємо, перший глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов заявив, що в Криму відбувається яскраво виражена мілітаризація. Росія готується проводити нові атаки з території окупованого півострова. На півночі Криму стягують зенітні установки.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26900
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 162
Гелікоптери
4
Танки 1205
Танки
5
ББМ 2900
ББМ
6
Артилерія 542
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 193
РСЗВ
9
БПЛА 405
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2042
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
Слава Україні!
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30841.28

Binance Coin (BNB)

308.97

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

72.15

Theta (THETA)

1.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти