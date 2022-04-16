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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Российские ракеты попали в аэродром в Александрии, есть погибшие

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 апреля, 12:09
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В результате удара есть также и пострадавшие, их количество неизвестно
В Александрии обстреляли аэродром.
В Александрии обстреляли аэродром. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ночью ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области. В результате обстрела погибли и ранены.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

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По его словам, вражеские ракеты добрались до инфраструктуры Александрии.

"Поздно вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии. Попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие", – отметил Райкович.

На месте удара ведутся аварийно-восстановительные работы.

Прошлая ночь в Украине была неспокойной

Вчера поздно вечером произошел "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации.

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В Днепровский район Днепропетровской области попали две российские ракеты. В результате полностью разрушена птицефабрика, которая не работала, – на территории никого и ничего не было.

Оккупанты обстреляли Киев ранним утром 16 апреля. Пока неизвестны точные данные о пострадавших, взрывы произошли в Дарницком районе.

Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи.

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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
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Должен увидеть каждый
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