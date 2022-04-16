Российские ракеты попали в аэродром в Александрии, есть погибшие

В результате удара есть также и пострадавшие, их количество неизвестно

В Александрии обстреляли аэродром. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ночью ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области. В результате обстрела погибли и ранены.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

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По его словам, вражеские ракеты добрались до инфраструктуры Александрии.

"Поздно вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии. Попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие", – отметил Райкович.

На месте удара ведутся аварийно-восстановительные работы.

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