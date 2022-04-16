Російські ракети поцілили в аеродром в Олександрії, є загиблі

Російські окупанти вночі вдарили по аеродрому в Олександрії в Кіровоградській області. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.
За його словами, ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії.
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"Пізно ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрії. Поцілили в інфраструктуру аеродрому. Є загиблі та постраждалі", – зазначив Райкович.
На місці удару ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
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