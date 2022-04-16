Россия нанесла удар по Дарницкому району Киева

На месте удара работают медики и спасатели

Оккупанты обстреляли Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли Киев ранним утром 16 апреля. Пока неизвестны точные данные о пострадавших, взрывы были слышны в Дарницком районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, на месте взрывов сейчас работают медики и спасатели.

"Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", – сообщил мэр столицы.

Кличко призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"А тех киевлян, которые раньше уехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – отметил Кличко.

Киевскую область могут снова обстреливать ракетами

Российские военные нанесли по Киевской области 15 апреля три ракетных удара. Также возможны повторные атаки и угрозы гражданским. Об этом сообщает глава Киевской ОВ Александр Павлюк.

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"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможность повторных ударов по любым объектам", – говорит глава ОВА.

Киевлянам рекомендуют отложить возвращение в столицу "на более спокойные времена".

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