Российские оккупанты перемещаются по территории Украины под флагом Красного креста (фото, видео)

Техника российских оккупантов перемещается по территории Украины под флагом Красного креста. Враг маскируется под представителей Международного гуманитарного движения.
Об этом сообщил российский пропагандист Александр Коца.
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Представитель росСМИ сам обнародовал в сети важный нюанс о "тактике" оккупантов в свежих публикациях, как армия РФ использует знак Красного креста при своих маневрах в Киевской области.
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"Пропагандисты орды такие тупые, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "военкор", который давно перестал быть журналистом, — Александр Коц из "Комсомольской правды", — комментируют ситуацию в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
Пропагандист Коца рассказывал в репортаже, как "пару дней назад силами росгвардии и ВДВ в поселок была оперативно введена гуманитарная колонна для вывоза детей (возраст от полугода до пяти лет). Однако информация не подтвердилась. Они уже эвакуированы в Киев.
РФ предлагает собственные "гуманитарные коридоры": что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".