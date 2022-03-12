Російську окупанти переміщаються територією України під прапором Червоного хреста (фото, відео)

Пропагандист із РФ сам викрив окупантів

Ворог маскується під представників Міжнародного гуманітарного руху/Фото: t.me/sashakots, колаж: "Сьогодні"

Техніка російських окупантів переміщається по території України під прапором Червоного хреста. Ворог маскується під представників Міжнародного гуманітарного руху.

Про це повідомив російський пропагандист Олександр Коца.

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Представник росЗМІ сам оприлюднив у мережу важливий нюанс про "тактику" окупантів у свіжих публікаціях, як армія РФ використовує знак Червоного хреста при своїх маневрах у Київській області.

"Пропагандисти орди такі тупі, що самі зливають у відкриті джерела факти злочинів їхньої "диво-армії". Цього разу відзначився так званий "військор", який давно перестав бути журналістом, — Олександр Коц із "Комсомольської правди", — коментують ситуацію в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Пропагандист Коца розповідав в репортажі, як "пару днів тому силами Росгвардіі та ВДВ в селище була оперативно введена гуманітарна колона для вивезення дітей (вік від пів року до п'яти років). Однак інформація не підтвердилася. Вони вже евакуйовані до Києва.

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РФ пропонує власні "гуманітарні коридори": що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

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