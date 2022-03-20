Российские оккупанты нанесли авиаудар по Житомирской области: 13 зданий повреждены, есть пострадавшие

В Житомирской области в результате авиаудара 20 марта пострадали три человека, повреждены 13 зданий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
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По предварительной информации, травмированы три человека.
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"20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий", – говорится в сообщении.
Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.
Авиаудары по телевышке под Ровно
В 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Там расположена телевизионная башня.
"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – говорилось в сообщении.
Позже Коваль уточнил, что враг атаковал телебашню в селе Антополь Ровенского района – в нее попали две ракеты дальнего действия. В результате авиудара были разрушены помещения и вышка. Под завалами оказались люди.