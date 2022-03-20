Российские оккупанты нанесли авиаудар по Житомирской области: 13 зданий повреждены, есть пострадавшие

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий. Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области в результате авиаудара 20 марта пострадали три человека, повреждены 13 зданий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

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По предварительной информации, травмированы три человека.

"20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий", – говорится в сообщении.

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Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.

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Авиаудары по телевышке под Ровно

В 5:20 прозвучали взрывы вблизи Ровно в направлении Киева. Там расположена телевизионная башня.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – говорилось в сообщении.

Позже Коваль уточнил, что враг атаковал телебашню в селе Антополь Ровенского района – в нее попали две ракеты дальнего действия. В результате авиудара были разрушены помещения и вышка. Под завалами оказались люди.

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