Російські окупанти завдали авіаудару по Житомирській області: 13 будівель пошкоджено, є постраждалі

У Житомирській області внаслідок авіаудару 20 березня постраждали троє людей, пошкоджено 13 будівель.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі.
Деталі
За попередньою інформацією, травмовано троє людей.
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"20 березня у Житомирській області внаслідок авіаудару за населеними пунктами Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель", – йдеться у повідомленні.
Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали дома пошкоджених будинків.
Авіаудари по телевежі під Рівне
О 5:20 пролунали вибухи поблизу Рівного у напрямку Києва. Там розташована телевізійна вежа.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються", – йшлося в повідомленні.
Пізніше Коваль уточнив, що ворог атакував телевежу у селі Антополь Рівненського району – до неї потрапили дві ракети дальньої дії. В результаті авіудару було зруйновано приміщення та вежу. Під завалами опинилися люди.