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Російські окупанти завдали авіаудару по Житомирській області: 13 будівель пошкоджено, є постраждалі

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20 березня, 22:09
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Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ушкоджених будівель. Колаж "Сьогодні"
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ушкоджених будівель. Колаж "Сьогодні"

У Житомирській області внаслідок авіаудару 20 березня постраждали троє людей, пошкоджено 13 будівель.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі.

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Деталі

За попередньою інформацією, травмовано троє людей.

"20 березня у Житомирській області внаслідок авіаудару за населеними пунктами Коростенського району сталося пошкодження 13 будівель", – йдеться у повідомленні.

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Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали дома пошкоджених будинків.

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Авіаудари по телевежі під Рівне

О 5:20 пролунали вибухи поблизу Рівного у напрямку Києва. Там розташована телевізійна вежа.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються", – йшлося в повідомленні.

Пізніше Коваль уточнив, що ворог атакував телевежу у селі Антополь Рівненського району – до неї потрапили дві ракети дальньої дії. В результаті авіудару було зруйновано приміщення та вежу. Під завалами опинилися люди.

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