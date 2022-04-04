"Россияне очень агрессивны". Ветеран войны во Вьетнаме приехал из США защищать Украину

Ветеран войны во Вьетнаме в 73 года воюет в Украине с российскими военными. Гражданин США, которого зовут Стив Скреб, прибыл в Украину, чтобы помочь украинскому народу бороться с оккупантами, сообщает УНН.
Американец родом из Нью-Йорка, но жил в штате Флорида. Он служит в подразделении Вышгородской районной территориальной самообороны. По словам командира, он хочет убивать россиян и коммунистов, потому что они ему надоели в первой войне.
"Я видел обстрелы гражданских целей: детского сада, школы, жилых домов, все это гражданские цели – никаких военных. Люди в моей группе хотели бы поблагодарить Америку за всю поддержку, которую они здесь получают. Но им тоже нужно больше – им нужно больше винтовок, нужно больше поставок из США. Но они очень счастливы, что вы так много дали. Нам это нужно, потому что россияне очень агрессивны", — рассказывает Стив.
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Война в Украине
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- Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".
- Всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня, ждет точечная месть, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко замученной военными РФ в Киевской области.
- 4 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги выпустили по городу запрещенные кассетные снаряды.
- В очередном опубликованном СБУ радиоперехвате российский оккупант рассказал своему товарищу, что на самом деле происходит в Украине. Солдат пожаловался на то, что их уничтожают, среди его сослуживцев много "200-х".