Россия усилит бомбардировки и попытается взять в кольцо силы ВСУ – прогноз от CNN

Американские эксперты считают, что Украину покинет еще большое количество беженцев

На Западе не верят, что бомбардировки скоро закончатся / Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни стоит ожидать увеличения количества бомбардировок и обстрелов украинских городов и попытку устроить котел для сил ВСУ на востоке Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24 со ссылкой на американских военных экспертов.

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Бомбардировки

РФ может усилить бомбардировки. Большая вероятность, что активизируются обстрелы из воздуха.

"Эксперты предупреждают, что чем больше Россия будет наносить удары по земле, тем больше вероятность того, что она активизирует свою кампанию воздушных бомбардировок и использование другого оружия "противостояния", которое подвергает российских солдат меньшей опасности", – говорится в публикации.

Киев

Пока внимание сосредоточено на Киеве, РФ может попытаться оцепить крупные силы ВСУ на востоке.

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"Много говорят о том, что российская армия застопорилась. Но правда это или нет, зависит от того, какие цели преследовала Москва в первую очередь... Вполне вероятно, что Россия, по крайней мере, пытается поглотить часть восточной Украины. Такие районы, как Донецкая и Луганская области, входящие в состав Донбасса, контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и, хотя амбиции России могут простираться за пределы Донбасса, они, вероятно, по-прежнему находятся в центре", – сказано в публикации.

Переговоры

Будет больше разговоров о переговорах.

"Один из сценариев – война в Украине может стать затяжным конфликтом. По всей вероятности, РФ потеряла значительное количество солдат, вооружения и техники в войне, и хотя в прошлом она участвовала в затяжных конфликтах, она не захочет выходить из этого с полностью уничтоженной армией", – объясняет издание.

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Депортация украинцев

Возможны массовые "депортации" украинцев в Россию.

"Россия просит жителей Мариуполя покинуть город, поскольку она продолжает агрессивную воздушную бомбардировку, которая разорвала город на клочки. Силы РФ открыли то, что они называют "гуманитарными коридорами", чтобы позволить гражданским лицам бежать, но десятки тысяч из них были доставлены в Россию", – сообщает CNN.

Беженцы

Украину покинут еще миллионы украинцев. "Если учесть внутриперемещенные лица, то сейчас свои дома покинули 10 млн украинцев. Это почти четверть населения страны", – пишет CNN.

Обстановка