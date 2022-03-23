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Росія посилить бомбардування і спробує взяти в кільце сили ЗСУ – прогноз CNN

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23 березня, 19:54
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Американські експерти вважають, що Україну залишить ще велика кількість біженців
На Заході не вірять, що бомбардування скоро закінчаться / Колаж "Сьогодні"
На Заході не вірять, що бомбардування скоро закінчаться / Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями варто очікувати на збільшення кількості бомбардувань та обстрілів українських міст та спробу влаштувати котел для сил ЗСУ на сході України.

Про це повідомляє телеграм-канал Україна 24 з посиланням на американських військових експертів.

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Бомбардування

РФ може посилити бомбардування. Велика можливість, що активізуються обстріли з повітря.

"Експерти попереджають, що чим більше Росія завдаватиме ударів по землі, тим більша ймовірність того, що вона активізує свою кампанію повітряних бомбардувань і використання іншу зброю "протистояння", яка наражатиме російських солдатів на меншу небезпеку", – йдеться у публікації.

Київ

Поки увага зосереджена на Києві, РФ може спробувати оточити великі сили ЗСУ на сході.

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"Багато говорять про те, що російська армія застопорилася. Але чи це правда, залежить від того, які цілі переслідувала Москва в першу чергу... Цілком імовірно, що Росія, принаймні, намагається поглинути частину східної України. Такі райони, як Донецька і Луганська області, що входять до складу Донбасу, контролюються сепаратистами, що підтримуються Росією, з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, і, хоча амбіції Росії можуть простягатися за межі Донбасу, вони, ймовірно, як і раніше знаходяться в центрі", – сказано в публікації.

Переговори

Буде більше розмов про переговори.

"Один із сценаріїв – війна в Україні може стати затяжним конфліктом. Ймовірно, РФ втратила значну кількість солдатів, озброєння та техніки у війні, і хоча у минулому вона брала участь у затяжних конфліктах, вона не захоче виходити з цього з повністю знищеною армією", – пояснює видання.

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Депортація українців

Можливі масові "депортації" українців до Росії.

"Росія просить жителів Маріуполя залишити місто, оскільки вона продовжує агресивне повітряне бомбардування, яке розірвало місто на клаптики. Сили РФ відкрили те, що вони називають "гуманітарними коридорами", щоб дозволити цивільним особам втекти, але десятки тисяч із них були доставлені до Росії" , – повідомляє CNN.

Біженці

Україну покинуть ще мільйони українців. "Якщо врахувати внутрішньопереміщених осіб, то зараз свої будинки залишили 10 млн. українців. Це майже чверть населення країни", – пише CNN.

Обстановка

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1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
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