Россия мечтает устроить на Донбассе генеральный бой – прогноз военного эксперта

Тактика России на Донбассе – навязать один большой бой, чтобы в нем было задействовано максимальное количество активов ВСУ, и чтобы там разбить все наши силы. Однако Киев постоянно срывает эти планы в том числе и маневрами в виде отступления.
Об этом рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".
Обстановка на Донбассе
"Обстановка на Донбассе сейчас критическая, но контролируемая. Нужно понимать, что на войне не бывает только хороших новостей. Не стоит ожидать ежедневно новостей об освобождении нового и нового населенного пункта. Будут новости, где мы, к сожалению, отступаем. Это делаем исключительно тогда, когда есть вариант, что наши военные будут уничтожены или взяты в кольцо", – отметил эксперт.
Тактика российского командования устаревшая, но не менее эффективная. Они хотят навязать нам большой генеральный бой.
"Они хотят генеральный бой – стенка на стенку, и во время этого боя уничтожить максимально все наши войска, всю нашу технику, всех людей и типа, мы победили. Мы не даем им навязать нам этот генеральный бой. Мы маневрируем влево-вправо и это их очень нервирует, и они начинают гатить по гражданским, по инфраструктуре, обстреливают ракетами, в туалеты попадают. Это у них бывает такая агония. Однако они продолжают попытки навязать этот генеральный бой, и наша задача не поддаться ", – отметил Иван Ступак.
Что происходит
- Издание The Wall Street Journal сообщает, что попытки России окружить украинские города Лисичанск и Северодонецк стоит ее армии огромных потерь.
- Американские аналитики назвали главную цель РФ в Луганской области на ближайшие дни.
- Российские оккупанты постоянно простреливают трассу Лисичанск-Бахмут на Донбассе. Однако информация о котле вокруг Северодонецка и Лисичанска не соответствует действительности.