Росія мріє влаштувати на Донбасі генеральний бій – прогноз військового експерта

Обстановка в регіоні складна, кожна сторона має власну тактику

Українці починають використовувати американські гаубиці для поразки російських супротивників / Колаж "Сьогодні"

Тактика Росії на Донбасі – нав'язати один великий бій, щоб у ньому було залучено максимальну кількість активів ЗСУ, і щоб там розбити всі наші сили. Проте Київ постійно зриває ці плани, зокрема й маневрами у вигляді відступу.

Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24" .

Реклама

Обстановка на Донбасі

"Обстановка на Донбасі зараз критична, але контрольована. Потрібно розуміти, що на війні не буває тільки добрих новин. Не варто очікувати щоденно новин про звільнення нового та нового населеного пункту. Будуть новини, де ми, на жаль, відступаємо. Це робимо виключно тоді, коли є варіант, що наші військові будуть знищені або взяті у кільце", – зазначив експерт.

Тактика російського командування застаріла, але не менш ефективна. Вони хочуть нав'язати великий генеральний бій.

"Вони хочуть генеральний бій – стінка на стінку, і під час цього бою знищити максимально всі наші війська, всю нашу техніку, всіх людей і типу, ми перемогли. Ми не даємо їм нав'язати нам цей генеральний бій. Ми маневруємо вліво-вправо і це їх дуже нервує, і вони починають гатити по цивільних, інфраструктурі, обстрілюють ракетами, в туалети влучають. Це в них така агонія. Проте вони продовжують спроби нав'язати цей генеральний бій, і наше завдання не піддатися цьому", – зазначив Іван Ступак.

Реклама