Россия хочет создать для ВСУ на Донбассе три миникотла – Институт изучения войны

Оккупанты отказались от крупного окружения украинских военных

Россия стремится окружить ВСУ на трех направлениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские силы, вероятно, отказались от усилий по завершению одного крупного окружения украинских войск на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшие окружения. Это позволяет им добиваться постепенного и размеренного прогресса. Оккупанты пытаются окружить ВСУ на нескольких важных направлениях.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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По его данным, армия РФ стремится добиться одновременного окружения нескольких небольших очагов украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и вокруг Авдеевки.

В Институте изучения войны констатируют, хоть российские силы начали наращивать силы в этих различных окружениях ежедневно, они все равно не добились каких-либо серьезных "прорывов" или значительного прогресса в достижении заявленных целей по выходу на административные границы или захвату всего Донбасса.

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Россия перебрасывает все силы в Луганскую область

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 15 мая украинские силы контролировали лишь около 10% территории Луганской области (по сравнению с 30% до полномасштабного российского вторжения 24 февраля).

"На прошлой неделе российские силы захватили больше территории, чем в начале мая. Однако они сделали это, сузив круг своих задач, в значительной степени отказавшись от операций вокруг Изюма и сосредоточившись на ключевых прифронтовых городах", – пишет ISW.

Оккупантам пришлось перебросить силы в Луганскую область с Изюмского направления, оборонительных позиций вокруг Харькова, Донецка и Запорожья.

Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они успешно окружат Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).

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В то же время, цель ВСУ – измотать российские силы и предотвратить дальнейшие наступательные операции.

"Российские войска на прошлой неделе продвинулись вперед больше, чем в течение остальной части мая, но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с продолжающейся обороной Украины; они не представляют собой крупного прорыва", – добавили в Институте изучения войны.

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