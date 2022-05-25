Росія хоче створити для ЗСУ на Донбасі три мінікотли – Інститут вивчення війни

Окупанти відмовилися від великого оточення українських військових

Росія прагне оточити ЗСУ на трьох напрямках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські сили, ймовірно, відмовилися від зусиль щодо завершення одного великого оточення українських військ на сході України, а натомість намагаються забезпечити менші оточення. Це дозволяє їм досягати поступового та стабільного прогресу. Окупанти намагаються оточити ЗСУ на кількох важливих напрямках.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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За його даними, армія РФ прагне домогтися одночасного оточення кількох невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєверодонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та навколо Авдіївки.

В Інституті вивчення війни констатують, хоч російські сили почали нарощувати сили у цих різних оточеннях щодня, вони однак не домоглися якихось серйозних "проривів" чи значного прогресу у досягненні заявлених цілей щодо виходу на адміністративні кордони або захоплення всього Донбасу.

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Росія перекидає всі сили на Луганщину

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що станом на 15 травня українські сили контролювали лише близько 10% території Луганської області (порівняно з 30% до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого).

"Минулого тижня російські сили захопили більше території, ніж на початку травня. Проте вони зробили це, звузивши коло своїх завдань, значною мірою відмовившись від операцій навколо Ізюму і зосередившись на ключових прифронтових містах", – пише ISW.

Окупантам довелося перекинути сили в Луганську область з Ізюмського напрямку, оборонних позицій навколо Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіштовхнуться із затяжними міськими боями, якщо вони успішно оточать Сєверодонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).

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Водночас, мета ЗСУ – виснажити російські сили та запобігти подальшим наступальним операціям.

"Російські війська минулого тижня просувалися вперед більше, ніж впродовж усього травня, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною України, що триває; вони не являють собою великого прориву", – додали в Інституті вивчення війни.

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