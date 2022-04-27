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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ выпустила по Украине более 1300 ракет — Минобороны

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 02:54
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Враг применял ракеты и воздушного, и морского и наземного базирования
Оккупанты обстреливают Украину ракетами/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты обстреливают Украину ракетами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты с начала войны, которую сами развязали, выпустили по Украине 1300 ракет.

Об этом пишет Укринформ.

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"По нашим данным, у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Вернее, более 1300 ракет. Если считать, что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается", — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отметила, что это ракеты и воздушного, морского и наземного базирования. Также подчеркнула, что в России есть производство ракет, но оно усложнено, поскольку комплектующие к ним импортировались.

"В результате санкций, которые сейчас применяются, они не смогут получить те комплектующие, поэтому они какое-то время смогут пользоваться тем, что раньше закупали. Этого хватит на несколько месяцев. Но надо понимать, что запас ракет, который они уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для пополнения нужно несколько лет", — сказала Маляр.

За два месяца войны оккупанты разрушили 154 завода и предприятия

Российские оккупанты целенаправленно разрушают предприятия и учреждения в Украине, лишая гражданских лиц права на труд.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, за два месяца войны российская армия разрушила 154 завода и предприятия, 1508 учебных заведений (включая 408 детских садов), в том числе 102 заведения, которые невозможно восстановить, 347 заведений здравоохранения (36 невозможно восстановить), 109 культурных сооружений, 11 гражданских аэропортов, 2 порта и портовой инфраструктуры.

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"24 апреля девять российских ракет ударили по инфраструктуре города Кременчуга Полтавской области. Вчера агрессор нанес ракетные удары по 5 железнодорожным станциям Украины. Разрушая объекты гражданской инфраструктуры, агрессор нарушает право на жизнь и здоровье работников, уничтожает рабочие места, лишая работников и членов их семей средств к существованию", – сообщила Денисова.

Кроме того, она отметила, что агрессор не соблюдает Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года:

"Согласно статье 51 ГП I, гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица, не должны быть объектом нападений. Запрещены акты насилия или угрозы насилия, имеющие главной целью терроризировать гражданское население".

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