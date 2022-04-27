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РФ випустила по Україні понад 1300 ракет — Міноборони

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 квітня, 02:54
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Ворог застосовував ракети і повітряного, і морського і наземного базування
Окупанти обстрілюють Україну ракетами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти обстрілюють Україну ракетами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти від початку війни, яку самі розв'язали, випустили по Україні 1300 ракет.

Про це пише Укрінформ.

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"За нашими даними у них вже запаси скоротилися більше ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використали. Точніше, понад 1300 ракет. Якщо вважати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається", — повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що це ракети і повітряного, і морського і наземного базування. Також наголосила, що в Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.

"В результаті санкцій, які зараз застосовуються, вони не зможуть отримати ті комплектуючі, тому вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців. Але треба розуміти, що той запас ракет, який вони вже використали для ураження нашої території, не можна поповнити так швидко. Для поповнення потрібні декілька років", — сказала Маляр.

За два місяці війни окупанти зруйнували 154 заводи та підприємства

Російські окупанти цілеспрямовано руйнують підприємства та установи в Україні, позбавляючи цивільних громадян права на працю.

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, за два місяці війни російська армія зруйнувала 154 заводи та підприємства, 1508 закладів освіти (включно з 408 дитячими садочками), в тому числі 102 заклади, які неможливо відновити, 347 закладів охорони здоров’я (36 неможливо відновити), 109 культурних споруд, 11 цивільних аеропортів, 2 порти та портової інфраструктури.

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"24 квітня дев'ять російських ракет вдарили по інфраструктурі міста Кременчука Полтавської області. Вчора агресор завдав ракетних ударів по 5 залізничних станціях України. Руйнуючи об’єкти цивільної інфраструктури, агресор порушує право на життя та здоров’я працівників, нищить робочі місця, позбавляючи працівників та членів їх сімей засобів існування", – повідомила Денісова.

Крім цього, вона зазначила, що агресор не дотримується Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року:

"Згідно зі статтею 51 ДП І, цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи не повинні бути об'єктом нападів. Заборонено акти насильства чи загрози насильства, що мають головною метою тероризувати цивільне населення".

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