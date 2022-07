РФ попытается взять под контроль важную трассу на Донбассе – разведка Британии

Контроль над трассой E40, соединяющую Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2022



