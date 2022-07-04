После Лисичанска РФ переключится на захват новой области – британская разведка (видео)

Бои на фронте за последнюю неделю усилились

В разведке Великобритании отметили, что российские захватчики продвигаются вперед. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные отошли от Лисичанска, вероятно, отступив на подготовленные оборонительные позиции. Министерство обороны России ранее заявляло, что завершило окружение Лисичанска и установило полный контроль над городом.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Реклама

Детали

По информации разведки, бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские оккупанты "уверенно продвигаются вперед".

"Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.

Также там отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей" – вряд ли это изменится в ближайшие недели.

Продовольственный кризис

Кроме этого, в разведке заявили, что вторжение России продолжает оказывать "разрушительное воздействие" на сельскохозяйственный сектор Украины.

Реклама

"Война привела к серьезным сбоям в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры. Российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года", – отметили там.

В Великобритании считают, что после отступления оккупантов от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна.

"На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис", – заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



#StandWithUkrainepic.twitter.com/qH7DudnPCh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 4, 2022

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 июля:

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно украинская армия вернется в Лисичанск и освободит город от российских оккупантов.

Также в разведке сообщали, что Россия вывела свои войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и атак украинских войск. Никакого "жеста доброй воли" не было – оккупанты больше не могли оставаться на острове.