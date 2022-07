После Лисичанска РФ переключится на захват новой области – британская разведка (видео)

Украинские военные отошли от Лисичанска, вероятно, отступив на подготовленные оборонительные позиции. Министерство обороны России ранее заявляло, что завершило окружение Лисичанска и установило полный контроль над городом.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

По информации разведки, бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские оккупанты "уверенно продвигаются вперед".

Также там отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей" – вряд ли это изменится в ближайшие недели.

Кроме этого, в разведке заявили, что вторжение России продолжает оказывать "разрушительное воздействие" на сельскохозяйственный сектор Украины.

В Великобритании считают, что после отступления оккупантов от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что "мяч теперь на стороне Украины" в отношении улучшения экспорта зерна.

