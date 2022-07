Після Лисичанська РФ перейде на захоплення нової області – британська розвідка (відео)

Українські військові відійшли від Лисичанська, ймовірно, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська та встановило повний контроль над містом.

Про це говориться в повідомленні розвідки Великобританії.

За інформацією розвідки, бої в місті та навколо нього на Луганщині за останній тиждень посилилися, і російські окупанти "впевнено просуваються вперед".

Також там зазначили, що боротьба за Донбас була "наполегливою і виснажливою" – навряд чи це зміниться найближчими тижнями.

Крім цього, в розвідці заявили, що вторгнення Росії продовжує надавати "руйнівний вплив" на сільськогосподарський сектор України.

У Великобританії вважають, що після відступу окупантів від острова Зміїний Росія помилково заявила, що "м'яч тепер на боці України" щодо покращення експорту зерна.

