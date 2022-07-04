Після Лисичанська РФ перейде на захоплення нової області – британська розвідка (відео)

Бої на фронті за останній тиждень посилилися

У розвідці Великобританії зазначили, що російські загарбники просуваються вперед. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові відійшли від Лисичанська, ймовірно, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська та встановило повний контроль над містом.

Про це говориться в повідомленні розвідки Великобританії.

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Деталі

За інформацією розвідки, бої в місті та навколо нього на Луганщині за останній тиждень посилилися, і російські окупанти "впевнено просуваються вперед".

"Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишилося, що перебуває під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил", – йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що боротьба за Донбас була "наполегливою і виснажливою" – навряд чи це зміниться найближчими тижнями.

Продовольча криза

Крім цього, в розвідці заявили, що вторгнення Росії продовжує надавати "руйнівний вплив" на сільськогосподарський сектор України.

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"Війна призвела до серйозних збоїв у ланцюжках постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери. Російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт зерна з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року", – наголосили там.

У Великобританії вважають, що після відступу окупантів від острова Зміїний Росія помилково заявила, що "м'яч тепер на боці України" щодо покращення експорту зерна.

"Насправді саме втручання Росії в сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу", – заявили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



#StandWithUkraine pic.twitter.com/qH7DudnPCh - Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 4, 2022

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 липня:

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.

Також у розвідці повідомляли, що Росія вивела свої війська з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та атак українських військ. Жодного "жесту доброї волі" не було – окупанти більше не могли залишатися на острові.