Желаемое за действительное. Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Ранее стало известно, что российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска

Сергей Шойгу заявил президенту РФ о "полном контроле" над Лисичанском. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении ЛНР".

Об этом сообщило в Telegram Минобороны РФ.

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Фантазии Шойгу

По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

При этом он заявил, что общая площадь "освобожденных за последние сутки территорий" составила 182 квадратных километра.

Оккупанты закрепляются

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы.

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По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты на Донбассе отказались от идеи взять Лисичанск лобовым штурмом и пытаются устроить "котел" защитникам города.