Желаемое за действительное. Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Сегодня, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении ЛНР".
Об этом сообщило в Telegram Минобороны РФ.
Фантазии Шойгу
По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
При этом он заявил, что общая площадь "освобожденных за последние сутки территорий" составила 182 квадратных километра.
Оккупанты закрепляются
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы.
По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты на Донбассе отказались от идеи взять Лисичанск лобовым штурмом и пытаются устроить "котел" защитникам города.