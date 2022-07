РФ спробує взяти під контроль важливу трасу на Донбасі – розвідка Британії

Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою метою для Росії, яка намагається просунутися в Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному огляді англійської розвідки.

