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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин взял на прицел область Украины для аннексии – ISW

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 06:45
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Американские аналитики указали на признаки таких планов агрессора
Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Российские власти не оставляют попыток аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

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  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северска из района Лисичанска.

  • Оккупанты продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

  • Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.

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  • Российские войска продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины.

ISW отмечает, что 9 июля российские войска не получили подтвержденных территориальных достижений возле города Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы воспрепятствовать украинским контратакам.

Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили вечерний обстрел Харькова, после "прилетов" начался пожар.

Также напомним, в Мариуполе оккупанты создали новую угрозу для людей.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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