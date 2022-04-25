РФ планирует организовать в Херсоне псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию — британская разведка

Город является ключевым для достижения целей России

Оккупанты хотят провести "референдум" в Херсоне/Фото: коллаж: "Сегодня"

Разведка Великобритании заявляет, что Российская Федерация планирует организовать в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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"Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины", — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2022



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#StandWithUkrainepic.twitter.com/OU5hdzH6cI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 24, 2022

В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских

Российские оккупанты в течение дня 24 апреля продолжали обстреливать населенные пункты Украины. В Донецкой области от действий врага погибли 5 человек.

В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке.

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Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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