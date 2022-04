РФ планирует организовать в Херсоне псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию — британская разведка

Разведка Великобритании заявляет, что Российская Федерация планирует организовать в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

