РФ планує організувати в Херсоні псевдореферендум, щоб виправдати свою окупацію — британська розвідка

Місто є ключовим для досягнення мети Росії

Окупанти хочуть провести "референдум" у Херсоні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Розвідка Великої Британії заявляє, що Російська Федерація планує організувати в Херсоні, який є ключовим для загарбників, псевдореферендум, щоб виправдати свою окупацію.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Британії.

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"Росія планує організувати "референдум" у місті Херсон, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключовим для досягнення мети Росії – створити сухопутне сполучення з Кримом і домінувати на півдні України", — йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SvXy5QJ0ho



#StandWithUkrainepic.twitter.com/OU5hdzH6cI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 24, 2022

У Донецькій області окупанти вбили 5 цивільних

Російські окупанти протягом дня 24 квітня продовжували обстрілювати населені пункти України. У Донецькій області від дій ворога загинуло 5 людей.

Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці.

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Крім того, 5 цивільних були поранені. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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