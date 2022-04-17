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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ перебрасывает войска на восток Украины, но ее цель не изменилась – разведка Великобритании

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 09:41
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Технику из Беларуси размещают на позициях недалеко от Харькова и Севердонецка
Владимир Путин не отказался от своих целей в войне с Украиной
Владимир Путин не отказался от своих целей в войне с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Разведка Великобритании констатирует, что Россия продолжает перебрасывать войска из территории Беларуси на восток Украины. В то же время цель Кремля не изменилась – утвердить свое региональное господство в Украине.

Об этом сообщили в Twitter Минобороны Великобритании.

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Отмечается, что хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней.

"Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", – говорится в ежедневном докладе британской разведки.

Также сообщается, что российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в тому числе на позиции недалеко от Харькова и Севердонецка.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

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Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая трудная ситуация – это битва за Донбасс. Оккупанты стягивают туда все свои силы. Ситуация в ООС будет влиять на ход войны.

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