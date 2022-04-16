Разведка выяснила, что Россия делает со своими командирами из-за неудач в войне с Украиной

РФ проводит "расследование" и решает, как наказать руководство своей армии

Российские командиры несут наказание за неудачи в войне с Украиной. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России продолжаются репрессии в отношении командиров оккупационной армии, "не оправдавших высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливающих задачи в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

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Так, в оккупированной Горловке работала комиссия с РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР, до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест и вывезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

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Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР".

Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

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