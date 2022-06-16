Разведка Британии узнала, почему продвижение РФ на Донбассе замедлилось

Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения войск РФ.
Об этом сообщила разведка минобороны Британии в Twitter.
По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.
"Для обеих сторон, сражающихся в оспариваемых городах, бои на передовой, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующим в пешем порядке", – заявили в разведке.
Бои за Северодонецк
По данным минобороны Британии, все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, скорее всего, разрушены.
"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков".
Напомним, что война в Украине приближается к поворотному моменту, который может определить долгосрочный исход вторжения России. Западные чиновники, ссылаясь на данные разведки, называют три вероятных сценария дальнейшего развития событий.