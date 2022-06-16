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Розвідка Британії дізналася, чому просування РФ на Донбасі сповільнилося

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 червня, 09:31
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Армія окупантів втрачає деякі зі своїх сильних сторін
Просування військ РФ на Донбасі сповільнилося
Просування військ РФ на Донбасі сповільнилося / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойові сили Росії на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених та сильно недоукомплектованих угруповань. Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування військ РФ.

Про це повідомила розвідка міноборони Британії в Twitter.

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За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів.

"Для обох сторін, що борються в оспорюваних містах, бої на передовій, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку", – заявили у розвідці.

Бої за Сєвєродонецьк

За даними міноборони Британії, всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують Сєвєродонецьк з територією, контрольованою Україною, швидше за все, зруйновані.

"Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських сил та мирних жителів, що залишилися на схід від річки", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що російські окупанти масово гинуть у боях на вулицях Сєвєродонецька, але їхнє командування продовжує підвозити все нових і нових "майбутніх кульків".

Нагадаємо, що війна в Україні наближається до поворотного моменту, що може визначити довгостроковий результат вторгнення Росії. Західні чиновники, посилаючись на дані розвідки, називають три ймовірні сценарії подальшого розвитку подій.

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