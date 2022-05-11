Разведчики Британии узнали, что сейчас происходит на острове Змеиный

Украина поразила российскую систему ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar

На острове продолжаются бои / Коллаж "Сегодня"

Продолжаются бои на острове Змеиный, где Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон. Украина поразила российскую систему ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские судна имеют минимальную защиту после потери ракетного крейсера "Москва". Однако ситуация может поменяться, если РФ укрепит свои позиции с помощью крылатых ракет, ПВО и береговой охраны.

Об этом сообщает британская разведка, пишет Ttlegram-канал "Сегодня".

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"Если РФ укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.

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