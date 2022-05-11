Розвідники Британії дізналися, що зараз відбувається на острові Зміїний

Україна вразила російську систему ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar

На острові продовжуються бої / Колаж "Сьогодні"

Тривають бої на острові Зміїний, де Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон. Україна вразила російську систему ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські судна мають мінімальний захист після втрати ракетного крейсера "Москва" Однак ситуація може змінитися, якщо РФ зміцнить свої позиції за допомогою крилатих ракет, ППО та берегової охорони.

Про це повідомляє британська розвідка. Ttlegram-канал "Сьогодні" .

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"Якщо РФ зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря" , – йдеться у повідомленні.

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